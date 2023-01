Bolsas europeias iniciam a sessão em terreno negativo. Lisboa em contraciclo

© EPA

As bolsas europeias abriram esta quinta-feira em terreno negativo, com Lisboa em contraciclo, a subir 0,16% no início da sessão.

Cerca de cinco minutos após a abertura dos mercados, o EuroStoxx 600 desvalorizava 0,32%.

As perdas oscilavam entre os -0,51% da praça de Paris (CAC 40) e os -0,25% de Londres (FTSE 100) e de Milão (FTSE MIB).

Na abertura, a bolsa de Frankfurt (DAX) recuava 0,32% e a de Madrid (IBEX 35) 0,36%.

O PSI, principal índice da bolsa portuguesa, iniciou a sessão em contraciclo com as principais praças europeias, ao valorizar 0,16% para 5.876,27 pontos.

A bolsa de Tóquio fechou hoje em alta, com o principal índice, o Nikkei, a ganhar 0,4%, para 25.820,8 pontos.

No final da sessão, o segundo indicador, o Topix, subiu 0,04% para 1.868,9 pontos.

O dia de hoje contará de novo com a divulgação de indicadores macroeconómicos como os dados finais do PMI composto e de serviços dos Estados Unidos, entre outros. Também será divulgado o índice de preços do produtor na zona euro.

O preço do barril de Brent, petróleo de referência da Europa, subia 0,54%, para 78,22 dólares, após a descida nas sessões anteriores.