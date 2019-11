Bolsas europeias mistas à espera de novidades sobre negociações China/EUA

As principais bolsas europeias seguiam esta segunda-feira mistas, com os principais índices divididos entre ganhos e perdas pouco acentuadas, com o mercado à espera de novidades sobre as negociações entre a China e os Estados Unidos.

Durante o fim de semana foi noticiado que os negociadores norte-americanos e chineses mantiveram “discussões construtivas” durante uma conversa telefónica no sábado para resolver as principais preocupações de cada um dos lados.

O vice-primeiro-ministro chinês e principal negociador do país, Liu He, falou com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin e com o Representante do Comércio, Robert Lighthizer, de acordo com um comunicado do ministério chinês do Comércio.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,03% para 399,96 pontos.

Frankfurt recuava 0,03%.

Milão e Paris seguiam a recuar 0,07% e 0,14%.

Do lado dos ganhos, Londres seguia a avançar 0,07% e Madrid 0,06%, enquanto Lisboa avançava 0,10% para 5.273,10 pontos.

O euro seguia a cotar nos 1,10 dólares, ligeiramente acima do fecho de sexta.