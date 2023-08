Bolsas europeias mistas, à espera dos dados do emprego nos EUA em julho

© EPA

As principais bolsas europeias estavam esta sexta-feira mistas, numa sessão focada nos dados do emprego nos EUA relativos a julho, o indicador mais importante da semana para os mercados.

Às 09h em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,02% para 458,02 pontos.

As bolsas de Londres e Milão desciam 0,05% e 0,20%, enquanto as de Paris, Frankfurt e Madrid subiam 0,56%, 0,13% e 0,09%, respetivamente,

Depois de abrir em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 09h o principal índice, o PSI, avançava 0,45% para 6.017,04 pontos.

Hoje, os investidores aguardam o relatório sobre o desemprego nos EUA para antecipar as próximas decisões da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) sobre as taxas de juro.

Na quinta-feira, o Banco de Inglaterra voltou a subir, como esperado, as taxas de juro, de 5% para 5,25%, o nível mais alto em 15 anos, para controlar a inflação homóloga, que em junho era de 7,9%.

Este foi o décimo quarto aumento consecutivo do preço do dinheiro no Reino Unido, decidido no final da reunião do Comité de Política Monetária da entidade emissora britânica, cujo objetivo é controlar a inflação para que esta se mantenha em 2%.

Na quinta-feira, Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,19% para 35.215,89 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a recuar 0,10% para 13.959,71 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0948 dólares, contra 1,0955 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 85,26 dólares, contra 85,14 dólares na quinta-feira.