Bolsas europeias mistas, apesar dos novos máximos em Wall Street

© SIMELA PANTZARTZI/EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Março, 2021 • 09:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias abriram nesta segunda-feira mistas, apesar dos novos máximos alcançados em Wall Street na sexta-feira.

Cerca das 8:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,08%, para 427,26 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,06%, 0,12% e 0,19%, enquanto as Madrid e Milão se desvalorizavam 0,10% e 0,06%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a bolsa de Lisboa invertia a tendência e, cerca das 8:45, o principal índice, o PSI20, descia 0,05%, para 4.834,50 pontos.

Os mercados europeus estavam hoje em mistos depois dos máximos alcançados em Wall Street, impulsionados pelo aumento da vacinação contra a covid-19 nos EUA, já que o Presidente, Joe Biden, anunciou que aspira administrar 200 milhões de doses da vacina durante os próximos 100 dias na Casa Branca, segundo analistas citados pela Efe.

Os investidores estão hoje pendentes do preço do petróleo Brent, de referência na Europa, que está a cair 1,52%, depois de o navio Ever Given, encalhado há seis dias, ter sido posto a "flutuar parcialmente" no canal do Suez.

Uma das consequências deste bloqueio, que provocou a suspensão de uma das passagens marítimas mais importantes do mundo, na distribuição de petróleo, foi a subida dos preços do Brent nos últimos dias.

Por outro lado, o mercado também está pendente da evolução de um incêndio numa das maiores refinarias de petróleo da Indonésia, da companhia estatal Pertamina.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 1,39%, para 33.072,39 pontos, um novo máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a valorizar-se 1,24%, para 13.138,72 pontos, contra o atual máximo de 14.095,47 pontos, em 12 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1783 dólares, contra 1,1794 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 63,77 dólares, contra 64,57 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,63 dólares, em 11 de março.