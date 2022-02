Bolsas europeias mistas depois de BCE ter admitido subir juros este ano

© VEGA ALONSO/EPA

As principais bolsas europeias negociavam esta sexta-feira mistas, depois do Banco Central Europeu (BCE) ter admitido subir as taxas de juro este ano.

Cerca das 9:15 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,31% para 467,20 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Madrid avançavam 0,44%, 0,04% e também 0,04%, enquanto as de Frankfurt e Milão se desvalorizavam 0,73% e 0,63%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 09:15 o principal índice, o PSI20, a subir 0,62% para 5.612,82 pontos.

Na sequência da reunião do conselho de governadores e de uma subida da inflação homóloga 'flash' da zona euro subiu para 5,1% em janeiro, o BCE admitiu na quinta-feira endurecer a política monetária este ano com subidas das taxas de juro.

Como consequência, os juros das dívidas soberanas europeias dispararam.

Entretanto, os investidores aguardam hoje a publicação do relatório oficial do emprego nos EUA e do indicador das vendas a retalho na zona euro de dezembro.

Também na quinta-feira, o Banco de Inglaterra (BoE) subiu, pela segunda vez em dois meses, a taxa de juro de 0,25% para 0,5%.

O conflito entre Moscovo e Kiev continua a preocupar os investidores.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na quinta-feira, com o Dow Jones a cair 1,45% para 35.111,16 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 3,74%, para 13.878,82 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1446 dólares, contra 1,1444 dólares na quinta-feira, o mínimo desde junho 2020, de 1,1139 dólares, em 27 de janeiro, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro de 2021.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 91,63 dólares, contra 91,11 dólares na quinta-feira.