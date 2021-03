Bolsas europeias mistas em sessão de rotação de carteiras

Mercados aguardam decisão do BCE

As principais bolsas europeias abriram esta terça-feira com tendências diversas, numa sessão de rotação de carteiras de valores mais beneficiados da pandemia, sobretudo os tecnológicos, para outros com potencial de crescimento com a recuperação económica.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,05% para 417,45 pontos.

As bolsas de Londres, Madrid e Milão subiam 0,07%, 0,27% e 0,28%, enquanto as de Paris e Frankfurt se desvalorizavam 0,04% e 0,11%, respetivamente.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:50, o principal índice, o PSI20, subia 1,20% para 4.744,35 pontos.

Além da rotação de carteiras as bolsas europeias abriram sem tendência definida à espera das estimativas de crescimento da economia dos países do G20 em 2021 e 2021 da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico) e dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) final de 2020 da zona euro.

Nos Estados Unidos, a Câmara de Representantes debate de novo o plano de estímulos económicos do presidente norte-americano, Joe Biden, que inclui uma injeção de 1,9 biliões de dólares para atenuar os efeitos da pandemia.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na segunda-feira, com o Dow Jones a avançar 0,97% para 31.802,44 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 31.961,86 pontos, em 24 de fevereiro.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou em baixa na segunda-feira, a recuar 2,41% para 12.609,16 pontos, contra o atual máximo de 14.095,47 pontos em 12 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,1882 dólares, contra 1,1857 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 69,08 dólares, contra 68,24 dólares, e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,36 dólares, em 05 de março.