Bolsas europeias mistas, pendentes da evolução da variante Ómicron

Mercados aguardam decisão do BCE

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Dezembro, 2021 • 09:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias negociavam mistas, em mais uma sessão marcada pela evolução da variante Ómicron, que já levou muitos países europeus a impor novas restrições, como os Países Baixos, que anunciaram um novo confinamento.

Cerca das 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,37%, para 474,36 pontos.

As bolsas de Londres, Frankfurt e Milão baixavam 0,28%, 0,01% e 0,26%, enquanto as de Londres e Madrid se desvalorizavam 0,28% e 0,26%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:45 o principal índice, o PSI20, a recuar 0,05%, para 5.448,90 pontos.

Além da evolução da pandemia, os investidores vão estar hoje pendentes do terceiro e último cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos da América (EUA) no terceiro trimestre de 2021 e a confiança do consumidor do Conference Board de dezembro.

A Bolsa de Nova Iorque terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 1,60%, para 35.492,70 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.432,22 pontos, registado em 08 de novembro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,40%, para 15.341,09 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 19 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,1273 dólares, contra 1,1267 dólares na terça-feira e 1,1196 dólares em 24 de novembro, um mínimo desde julho de 2020, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 73,97 dólares, contra 73,98 dólares na terça-feira e 85,65 dólares em 26 de outubro, um máximo desde outubro de 2018 (quando subiu até 86,43 dólares).

Antes do aparecimento da nova variante da covid-19, os especialistas não excluíam que o Brent pudesse atingir 90 dólares por barril antes do final do ano.