Bolsas europeias mistas pendentes de indicadores macroeconómicos

As principais bolsas europeias estavam esta terça-feira mistas, à espera da publicação de vários indicadores macroeconómicos como o índice de confiança do investimento na Alemanha.

Às 09:10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,05% para 433,06 pontos.

As bolsas de Londres e Paris avançavam 0,11% e 0,41%, enquanto as de Frankfurt, Madrid e Milão desvalorizavam-se 0,11%, 0,01% e 0,02%.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência e, às 09:10, o principal índice, o PSI, estava a avançar 0,61% para 5.815,14 pontos.

Além do índice de confiança do investimento na Alemanha, os investidores aguardam hoje os dados do desemprego no Reino Unido, bem como os dados preliminares do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre da zona euro.

Na segunda-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a descer 0,63% para 33.536,70 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,12% para 11.196,22 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, acima da paridade, a cotar-se a 1,0405 dólares, contra 1,0336 dólares na segunda-feira, pela sexta vez acima da paridade desde 28 de outubro, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2023 abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 92,77 dólares, contra 93,14 dólares na segunda-feira e 81,34 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).