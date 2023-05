Bolsas europeias mistas pendentes do acordo nos EUA

Sala de operações da sede da Euronext, em Paris © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Maio, 2023 • 09:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias negociavam mistas, pendentes do acordo sobre o teto da dívida dos EUA, onde o índice de preços do consumo pessoal, uma referência importante para a Reserva Federal dos EUA (Fed), será esta sexta-feira divulgado.

Às 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,23% para 457,23 pontos.

As bolsas de Londres e Paris avançavam 0,22% e 0,02%, enquanto as de Frankfurt, Madrid e Milão se desvalorizavam 0,09%, 0,15% e 0,41%.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 09:00 o principal índice, o PSI, recuava 0,63% para 5.851,71 pontos.

A semana nos mercados termina com o mesmo foco com que começou: as negociações sobre o teto da dívida nos EUA.

Fontes ligadas às negociações explicaram na noite de quinta-feira que os democratas e os republicanos do Congresso norte-americano estão "perto" de chegar a um acordo, que evitaria uma suspensão dos pagamentos, e que poderiam anunciar o acordo já hoje, segundo vários meios de comunicação social norte-americanos.

O possível acordo aumentaria o teto da dívida por dois anos e imporia limites às despesas públicas discricionárias, exceto para assuntos militares ou de veteranos.

Na pendência de tais desenvolvimentos, os futuros dos principais indicadores de Wall Street estão hoje estáveis, depois de o mercado norte-americano ter fechado misto na quinta-feira.

Os investidores vão acompanhar de perto o desenrolar das negociações norte-americanas, numa sessão em que a agenda macroeconómica traz alguns compromissos relevantes, sobretudo nos EUA, onde serão publicados os dados dos rendimentos e gastos pessoais relativos a abril, variáveis que são sempre acompanhadas de leituras do índice de preços do consumo pessoal, o PCE, que é a variável de preços mais seguida pela Fed, lembram analistas da Link Securities, citados pela Efe.

Na Europa, destaque para as vendas a retalho no Reino Unido e para a confiança dos consumidores em França.

Na quinta-feira, antes da abertura dos mercados na Europa, soube-se que a economia alemã registou uma contração de 0,3% no primeiro trimestre do ano, ou seja, que entrou em recessão técnica após dois trimestres consecutivos em território negativo.

Na quinta-feira, a bolsa de Wall Street terminou mista, com o Dow Jones a cair 0,11% para 32.764, 65 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,71% para 12.698,09 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0743 dólares, contra 1,0713 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 76,48 dólares, contra 76,26 dólares na quinta-feira e 72,33 em 03 de maio, um mínimo desde janeiro de 2022.