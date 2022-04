Bolsas europeias mistas preocupadas com subida da inflação

Bolsas europeias negoceiam mistas na manhã de 13 de abril © EPA

As principais bolsas europeias negociavam esta quarta-feira mistas, preocupadas com a inflação e as possíveis consequências do aumento das taxas de juro pela Reserva Federal norte-americana (Fed), numa sessão com poucas referências macroeconómicas.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,09% para 456,23 pontos, o petróleo Brent cotava-se a 104,62 dólares por barril e o euro subia para 1,0838 dólares.

As bolsas de Londres e Paris avançavam 0,15% e 0,37%, enquanto as de Frankfurt, Madrid e Milão se desvalorizavam 0,52%, 0,02% e 0,28%.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando cerca das 09:10 o principal índice, o PSI, a subir 0,09% para 6.103,17 pontos.

As bolsas europeias abriram, a seguir a tendência em Wall Street, depois de ter sido divulgado na terça-feira que a taxa de inflação nos EUA subiu para 8,5% em março, ao nível mais elevado desde 1981, impulsionada especialmente pela subida dos preços da energia, dos alimentos e do imobiliário.

Analistas citados pela Efe explicam que também se estão a intensificar as expectativas de subidas de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE), cuja reunião de política monetária se realiza na quinta-feira.

A nível macroeconómico serão divulgados a taxa de inflação em março no Reino Unido e os preços da produção nos EUA.

O início da temporada de apresentação de resultados da banca de investimento norte-americana caberá esta quarta-feira ao JPMorgan e ao Blackrock.

Como pano de fundo mantêm-se as tensões no plano geopolítico, sem qualquer avanço nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia.

Neste contexto, e também ajudado pela expectativa de uma certa suavização de restrições na China e perante as afirmações da OPEP+ de que não é possível compensar as perdas de produção da Rússia, o petróleo Brent, de referência na Europa, estava esta manhã a cair.

Neste contexto de fortes pressões inflacionistas, os juros das dívidas soberanas a 10 anos continuavam a subir para máximos.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na terça-feira, com o Dow Jones a descer 0,26% para 34.220,36 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,30% para 13.371,57 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0820 dólares, contra 1,0842 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 104,27 dólares, contra 104,64 dólares na terça-feira.