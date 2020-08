Bolsas europeias negoceiam com ganhos ligeiros

As bolsas europeias seguiam esta quarta-feira a negociar com ganhos ligeiros, à exceção de Madrid, depois dos novos máximos históricos atingidos na terça-feira no mercado em Wall Street.

Embora tenham iniciado a sessão em baixa, as principais praças europeias seguiam, pelas 09:00, a negociar com ganhos ligeiros, com o Eurostoxx 600 a subir 0,37% para 367,55 pontos, Londres a subir 0,02%, Milão 0,03%, Frankfurt 0,10% e Paris 0,11%.

Madrid, por seu turno, mantinha-se negativo, a cair 0,14% e Lisboa seguia-lhe a tendência, a recuar 0,12% para 4.394,93 pontos.

As praças do velho continente beneficiam dos máximos históricos conseguidos no fecho de terça-feira em Wall Street, com o índice S&P 500 a fechar em alta de 0,23% para 3.390 pontos e o tecnológico Nasdaq a subir 0,73% para os 11.211 pontos.

O índice Dow Jones industrial caiu, por sua vez, 0,24%.

A alteração de tendência poderá também ter sido influenciada pela ligeira subida dos futuros norte-americanos e a redução das perdas do barril de petróleo (o Brent, de referência na Europa, seguia em baixa de 0,75 % para os 45,1 dólares).

Na Ásia, Tóquio iniciou a sessão a subir 0,24% apesar da queda do comércio externo japonês em julho, com uma descida de 19,2% das exportações e de 22,3% das importações, enquanto Hong Kong perdia em torna dos 1%.

O euro negociava em alta para 1,193 dólares.

Os investidores estarão hoje atentos à reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e à divulgação de novos dados sobre o índice de preços no consumidor da zona euro e Reino Unido.