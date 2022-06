Bolsas europeias negoceiam em alta ligeira após quedas significativas em Nova Iorque

© Spencer Platt/Getty Images/AFP

As bolsas europeias seguem esta sexta-feira a negociar em alta ligeira, com os investidores a aguardarem pela inflação na zona euro em maio, depois de na quinta-feira o mercado em Wall Street ter fechado com uma forte queda.

Pelas 08:18 (hora em Lisboa), o Stoxx Europe 600 valorizava-se 0,22% para 403,78 pontos, com Londres a recuperar 0,23%, Paris avançar 0,13%, Frankfurt a subir 0,41%, Madrid em alta de 0,23% e Milão a subir 0,12%.

Na quinta-feira, a bolsa em Wall Street encerrou no vermelho, com o Nasdaq a quebrar 4,02%, num dia em que os investidores temiam uma possível recessão após a Reserva Federal dos Estados Unidos ter subido a taxa de juro em 0,75 pontos. Já o índice Dow Jones perdeu 2,42% e o Standard & Poor"s retrocedeu 3,25%.

Os investidores estão hoje focados na divulgação dos dados finais de inflação de maio na zona euro, e isto, após as sucessivas subidas das taxas de juro anunciadas esta semana pelos diferentes bancos centrais para controlar a inflação, segundo os analistas da agência financeira Bloomberg, e depois da reunião de emergência do Banco Central Europeu sobre a inflação e a dívida.

Entretanto, o Banco do Japão (BoJ) decidiu hoje manter a sua política monetária, apesar da aceleração da inflação e disse que vai aumentar reforçar a monitorização sobre o mercado cambial.

Na área cambial, o euro negociava-se a cair 0,3% para 1,0514 dólares.

O rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos, por seu turno, subia cinco pontos base para 3,24%, enquanto o preço do barril de petróleo bruto West Texas Intermediate perdia 0,4% para 117,14 dólares.

O ouro, por sua vez, quebrava 0,6% para 1.846,76 a onça.