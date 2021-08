Bolsas europeias negoceiam em alta seguindo Ásia e Nova Iorque

© EPA

As bolsas europeias abriram esta terça-feira em alta, depois de Wall Street ter fechado positiva, impulsionada pelas tecnológicas e com os investidores a aguardarem pela reunião de Jackson Hole que se realiza esta semana nos Estados Unidos.

Pelas 8:16 (hora de Lisboa), o índice Europe Stoxx subia 0,66% para 471,88 pontos, com Londres a ganhar 0,30%, Paris a subir 0,40%, Frankfurt a avançar 0,28%, Madrid a recuperar 0,59% e Milão a subir 0,49%.

Os mercados iniciaram esta semana com uma recuperação global, segundo a agência financeira Bloomberg, à medida que os investidores aligeiram as suas preocupações com a expansão da variante delta do novo coronavírus e se concentram nas ações das tecnológicas.

Na segunda-feira, Nova Iorque fechou em alta, liderada pelo setor tecnológico, que levou inclusive o seu índice Nasdaq a encerrar num nível recorde e o S&P 500 a ficar mesmo abaixo do seu máximo histórico.

Na sessão de segunda-feira, o Nasdaq subiu 1,55% para 14.942,65 pontos, superando o nível inédito a que se tinha fixado em 05 de agosto.

O Dow Jones Industrial Average, por sua vez, ganhou 0,61%, para 35.335,71 pontos e o S&P 500 avançou 0,85%, para 4.479,53 pontos, ficando perto do seu máximo.

Os investidores aproveitam os bons negócios criados na semana passada, depois das cotações terem descido pressionadas pela expansão da variante delta do novo coronavirus e pelas atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana, que foram interpretadas como um aviso, mais cedo que o esperado, do fim dos estímulos monetários à economia, segundo os analistas.

O rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos, por sua vez, subiu dois pontos base para 1,27% à medida que os investidores aguardam pela reunião de Jackson Hole procurando sinais sobre a política monetária da Fed, enquanto o petróleo Brent, que serve de referência na Europa, subiu 0,50% para 69,21 dólares o barril.

O ouro, por seu lado, desvalorizou 0,1% para 1.803,26 dólares a onça e o euro transacionava-se em torno de 1,1742 dólares.