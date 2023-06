Bolsas europeias negoceiam mistas

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Junho, 2023 • 09:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As bolsas europeias estavam a negociar mistas, nesta segunda-feira, com os investidores a procurarem consolidar os ganhos das últimas sessões, enquanto o preço do petróleo poderá eventualmente manter-se sob controlo após a OPEP+ ter mantido os cortes na produção.

Pelas 08.19 horas em Lisboa, Londres subia 0,34%, Paris caía 0,01%, Francfurt recuperava 0,12%, Madrid ganhava 0,10% e Milão descia 0,17%.

Na sexta-feira, Wall Street encerrou em alta, impulsionada pelos robustos dados do emprego e pela recente aprovação no Senado norte-americano sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, passo fundamental para evitar um incumprimento.

O índice Dow Jones Industrial, por sua vez, progrediu 2,12%, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,07% e o Standard & Poors avançou 1,45%.

A Arábia Saudita afirmou hoje que vai reduzir a sua oferta de crude em um milhão de barris diários a partir de 01 de julho, um corte "voluntário", anunciado pelo ministro da Energia saudita, Abdelaziz bin Salman.

A decisão foi comunicada em conferência de imprensa, após uma reunião da OPEP+, uma aliança que junta a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e 10 outros países, incluindo a Rússia.

O ministro explicou que o país vai também continuar a seguir as limitações com as quais se comprometeu na OPEP+.

A decisão de Riade ocorre depois de os preços recuarem nos últimos meses, apesar de terem sido anunciados cortes inesperados no mês de abril deste ano.

O petróleo Brent, referência na Europa, subiu 1,44% para 77,25 dólares o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, ganhou 1,56% para 72,86 dólares pouco antes da abertura das praças europeias.

No mercado da dívida, o rendimento das obrigações alemãs a 10 anos subiu para 2,374%.

O euro, por sua vez, desvalorizou-se 0,18% para 1,069 dólares.