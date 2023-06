Bolsas europeias negoceiam mistas aguardando decisões do BCE e Fed

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Junho, 2023 • 09:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As bolsas europeias estão nesta sexta-feira a negociar sem rumo definido, com os investidores a aguardarem pelas reuniões da Reserva Federal e do Banco Central Europeu (BCE) na próxima semana.

Pelas 8.05 horas em Lisboa, o índice STX Europe 600 caía uns ligeiros 0,02% para 460,70 euros, com Londres a recuar 0,32%, Paris a subir 0,09%, Frankfurt a ganhar 0,18%, Madrid a quebrar 0,23% e Milão a perder 0,81%.

Na sexta-feira, Wall Street voltou a fechar em alta e o Dow Jones Industrial, o principal indicador, ganhou 0,50%, enquanto o Standard & Poor's alcançou o nível mais alto deste ano.

No encerramento das negociações em Nova Iorque, o índice Dow Jones situou-se em 33.833,61 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,62% para 4.293,93 pontos, enquanto Nasdaq, onde estão cotadas as principais empresas tecnológicas, subiu 1,02% e fechou nos 13.238,52 pontos.

A bolsa de Tóquio interrompeu uma queda de duas sessões, enquanto a bolsa australiana voltou aos ganhos, pela primeira vez em quatro sessões consecutivas.

Os investidores estão hoje atentos aos sinais vindos da China, segundo a agência financeira Bloomberg, já que a taxa de crescimento da economia do gigante asiático necessita de uma subida "muito maior" em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto norte-americano, para que a bolsa chinesa seja mais apelativa e para que o país cresça mais robustamente.

Além disso, o aumento dos preços na China está a colocar os investidores em alerta, pois o banco central chinês poderá subir as taxas de juro, levando a que existam sinais contraditórios.

Nos Estados Unidos, os pedidos de subsídio de desemprego estão no nível mais alto desde outubro de 2021 sugerindo que o mercado de trabalho está a começar a "arrefecer", o que ajudou a alimentar o 'apetite' pelas ações das tecnológicas.

Na área cambial, o euro está praticamente estável, cotando-se a 1,0784 dólares, o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos avançou um ponto base para 3,73% e o petróleo West Texas Intermediate (WTI), que serve de referência nos Estados Unidos, caiu 0,4%, para 70,99 dólares o barril.