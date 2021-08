Bolsas europeias negoceiam mistas aguardando discurso do presidente da Reserva Federal

Foto: ERIC PIERMONT / AFP © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Agosto, 2021 • 10:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias abriram mistas esta quarta-feira, com os investidores receosos em assumirem riscos antes do discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, na conferência de Jackson Hole, nos Estados Unidos.

Pelas 08:07 (hora de Lisboa), o índice Europe Stoxx 600 caía 0,02% para 471,79 pontos, com Londres a valorizar 0,24%, Paris a subir 0,21%, Frankfurt a ganhar 0,33%, Madrid a perder 0,22% e Milão a recuar 0,07%.

Os investidores aguardam pela intervenção de Jerome Powell na reunião em Jackson Hole, no Estado do Wyoming, embora estejam atentos a qualquer indicação sobre uma possível redução na compra de ativos pela Fed e à sua calendarização, segundo a agência financeira Bloomberg.

O recente anúncio dos indicadores PMI da Europa e dos Estados Unidos que saíram abaixo das expectativas mostram, no entanto, que a recuperação económica provavelmente "não é tão vigorosa", como se esperava, se bem que no caso dos EUA uma das questões centrais continue a ser o mercado de trabalho.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque mostrou em parte a sua resiliência, com os investidores mais otimistas sobre a evolução da variante delta do novo coronavirus, o que elevou os índices Nasdaq e S&P 500 para novos recordes.

O tecnológico Nasdaq ganhou 0,52%, para 15.019,80 pontos, um novo recorde, o segundo consecutivo, enquanto o S&P 500 avançou 0,15%, para 4.486,23 pontos.

Por seu lado, o Dow Jones subiu 0,09%, para 35.366,26 pontos.

Na sessão de hoje, os investidores vão ter ainda em conta a divulgação do índice alemão do clima de negócios (Ifo), na Europa, e os pedidos de encomendas de bens duradouros nos EUA, bem como o relatório semanal do Departamento de Energia sobre os stocks de petróleo no país.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 1,29%, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) recuava 0,2% para 67,42 o barril.

O euro transacionava-se a 1,1744 dólares e o barril de petróleo Brent, referência na Europa, negociava-se a 70,92 dólares e preço do ouro caía 0,4% para 1.795 dólares a onça.