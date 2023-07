Bolsas europeias negoceiam mistas aguardando por decisões dos bancos centrais

© CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

As bolsas europeias estão esta terça-feira a negociar mistas, com os investidores a aguardarem pelas decisões da Fed norte-americana e do Banco Central Europeu (BCE) e por sinais sobre a economia chinesa.

Pelas 8:16 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 valorizava 0,13%, com Londres a subir 0,21%, Paris a recuar 0,64%, Frankfurt a perder 0,19%, Madrid a descer 0,32%, Milão a ganhar 0,14% e Lisboa a valorizar 0,03%.

Na terça-feira, Wall Street encerrou em alta, com os investidores satisfeitos com a possibilidade de um arrefecimento da economia dos Estados Unidos, sem que haja uma recessão, o que permitiu ao índice Dow Jones Industrial registar a 11.ª sessão consecutiva de ganhos.

O Dow Jones Industrial progrediu 0,52%, o índice S&P 500 avançou 0,40% e o tecnológico Nasdaq ganhou 0,19%, com o Dow Jones a atingiu mesmo o seu máximo dos últimos 15 meses.

As ações chinesas recuperaram com otimismo de que mais apoio económico virá por parte de Pequim, enquanto os investidores também se prepararam para as decisões importantes sobre as taxas juro da Reserva Federal e do BCE nesta semana.

Por outro lado, os restantes mercados asiáticos enceraram mistos.

"Está a ficar cada vez mais óbvio que as medidas [de política monetária] de longo prazo devem ser acompanhadas de medidas de curto prazo", disse à Bloomberg Television Jennifer Kusuma, estratega sénior para a Ásia do Australia & New Zealand Banking Group.

Nos próximos dias, "será difícil, na minha opinião, ver uma reviravolta na direção das políticas [monetárias] para dar prioridade ao longo prazo, mas há espaço para que as estas medidas surpreendam pela positiva, uma vez que as expectativas são muito baixas", salientou.

Os investidores estão a fazer um compasso de espera, aguardando pelas decisões dos bancos centrais dos Estados Unidos, da área do euro e do Japão, bem como de alguns indicadores económicos que podem dar sinais sobre a evolução da economia global.

Na área cambial, o euro valorizou-se 0,1% para 1,1077 dólares.

Quanto ao rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos, este oscilou pouco situando-se em 3,88%, enquanto o preço do barril de petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,2% para 78,93 dólares e ouro subiu 0,4% para 1.963 a onça.