Bolsas europeias negoceiam mistas aguardando por sinais da reunião em Bruxelas

As bolsas europeias estão, esta sexta-feira, mistas, com os investidores à espera de sinais do Conselho Europeu especial para discutir o plano de recuperação de 750 mil milhões de euros proposto pela Comissão, além do projeto de orçamento para 2021-2027.

Pelas 08:15 em Lisboa, o índice euro stoxx 500 subia 0,22%, para 372,90 pontos, com Londres a cair 0,67%, Paris a quebrar 0,04%, Frankfurt a valorizar 0,43%, Madrid a descer 0,17% e Milão a avançar 0,37%, no dia em que os chefes de Estados e de governo da União União Europeia se reúnem em Bruxelas.

As praças europeias estão ainda a acusar, no início da sessão, os efeitos negativos de Nova Iorque que fechou na quinta-feira, penalizada pelos novos surtos de covid-19 que ameaçam a recuperação da economia norte-americana.

Na quinta-feira, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, exortou os dirigentes europeus a adotarem “rapidamente” um programa de relançamento económico “ambicioso”, na véspera de uma cimeira da União Europeia (UE) cujo desfecho é ainda incerto.

Além disso, referiu que, a menos que haja uma surpresa, todo o envelope de 1.350 mil de euros para o plano de emergência para fazer face à pandemia seria usado, se bem que esta posição vá contra alguns dos membros do conselho do BCE.

Nesse dia, o BCE deixou também as suas taxas de juro inalteradas e manteve o programa de estímulos monetários para travar o impacto da crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

A bolsa de Nova Iorque fechou na quinta-feira em baixa, com os investidores cautelosos perante resultados de empresas importantes da praça e indicadores mitigados da economia norte-americana.

O índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,50%, para 26.734,71 pontos, na que foi a sua primeira descida em cinco sessões.

Já o tecnológico Nasdaq recuou 0,73%, para 10.473,83 pontos, enquanto o alargado S&P 500 perdeu 0,34%, para 3.215,57 pontos.