Bolsas europeias negoceiam mistas analisando actividade manufatureira da China

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Março, 2023 • 09:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As bolsas europeias estão a negociar mistas, com os investidores a digerirem o desempenho da atividade da manufatura na China, que registou a maior subida em mais de uma década.

Pelas 08:10 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 recuava 0,32% para 461,11 pontos, com Londres a cair 0,74%, Paris a subir 0,27%, Frankfurt a perder 0,11%, Madrid a ganhar 0,86% e Milão a valorizar 0,12%.

Na terça-feira, depois de registar o seu melhor janeiro em vários anos, a bolsa nova-iorquina regressou ao pessimismo e acabou fevereiro com perdas, com receio de a Reserva Federal (Fed) voltar a uma política monetária agressiva.

O índice Dow Jones Industrial perdeu 0,71%, o S&P500 desceu 0,30% e o tecnológico Nasdaq caiu 0,10%.

No entanto, as bolsas deverão olhar para a inflação na Alemanha e para os índices PMI da atividade do setor privado na Europa e nos Estados Unidos.

As praças europeias estão hoje a negociar mistas, sustentadas pela retomada do crescimento da atividade manufatureira na China, segundo analistas da agência financeira Bloomberg, que dizem que os investidores estão também atentos aos sinais da política monetária da Reserva Federal e do Banco Central Europeu (BCE).

O euro, por seu turno, subiu 0,3% para 1,0611 dólares e o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos ganhou três pontos base para 3,95%.

Já o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) também subiu 0,8% para 77,63 dólares o barril, enquanto o ouro valorizou-se 0,5% para 1.836,10 dólares a onça.