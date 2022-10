Bolsas europeias negoceiam mistas num ambiente de apreensão

© Vega Alonso del Val/EPA

As bolsas europeias estão esta quarta-feira a negociar mistas, com os investidores apreensivos face à elevada inflação e a aguardar pela publicação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) nos Estados Unidos, relativo ao mês de setembro.

Pelas 08:20, o índice Stoxx Europe 600 caía 0,27% para 386,92 pontos, com Paris a quebrar 0,12%, Frankfurt a cair 0,08% , Madrid a descer 0,21%, Londres a subir 0,07% e Milão praticamente na linha de água a avançar 0,01%.

Na terça-feira, Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones Industrial a ser o único índice a encerrar em alta, mas de apenas 0,12% e com os investidores expectantes quanto à inflação e a resultados empresariais.

Por seu turno, o índice S&P500 perdeu 0,65% e o tecnológico Nasdaq 1,24%.

A volatilidade permanece elevada nos mercados, enquanto os investidores avaliam as consequências do aperto geral das políticas monetárias dos bancos centrais e a redução da previsão para o crescimento económico global em 2023 por parte do Fundo Monetário Internacional (FMI), num cenário de alta inflação, segundo os analistas da agência financeira Bloomberg.

Além disso, o receio de uma recessão tem também estado presente nos mercados, enquanto a inflação pesa sobre empresas e consumidores num ambiente em que a Reserva Federal e outros bancos centrais sobem as taxas de juro diretoras.

É também aguardado o relatório mensal do Mercado de Petróleo da OPEP e a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, falará hoje.

Na área cambial, o euro negociava-se sem grandes alterações nos 0,9714 dólares e o preço do petróleo Brent subia 0,3%, para 94,57 o barril.