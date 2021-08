Bolsas europeias negoceiam no vermelho à espera de sinais em Jackson Hole

Painel com informação do índice espanhol IBEX 35 na Bolsa de Madrid, Espanha. 05 de março de 2021. EPA/VEGA ALONSO © EPA

As bolsas europeias abriram esta sexta-feira no vermelho, seguindo Wall Street que encerrou em baixa na quinta-feira, e com os investidores a aguardarem o discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powel, no simpósio de Jackson Hole, nos Estados Unidos.

Pelas 08:11 (hora de Lisboa) o índice Europe Stoxx 600 caía 0,33% para 468,29 pontos, com Londres a perder 0,35%, Paris a recuar 0,31%, Frankfurt a cair 0,42% e Madrid a quebrar 0,94% e Milão a descer 0,76%.

A bolsa de Nova Iorque fechou em baixa na quinta-feira, numa sessão tensa, devido às declarações de banqueiros centrais dos EUA e aos ataques terroristas em Cabul.

O índice Dow Jones Industrial recuou 0,54%, para 35.213.12 pontos, o tecnológico Nasdaq cedeu 0,64%, para 14.945.80 pontos e o S&P 500 perdeu 0,58%, para 4.470 pontos.

Os investidores procuram pistas no discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, na reunião de banqueiros centrais em Jackson Hole (Wyoming), sobre o calendário de retirada dos estímulos monetários nos Estados Unidos.

O desemprego e a inflação no país estão a favorecer dos apelos para a normalização da política monetária, segundo a agência financeira Bloomberg, mas a recente propagação da variante Delta do coronavírus está a atrasar a reabertura plena da economia.

Além disso, há algum receio nos investidores de uma possível retirada rápida dos estímulos por parte da Fed, depois dos comentários, na quinta-feira feitos por alguns membros da Fed, segundo a Bloomberg.

O rendimento dos títulos do Tesouro norte-americanos a 10 anos caiu um ponto base para 1,34%, enquanto no mercado cambial o euro se mantinha estável cotando-se a 1,1762 dólares.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI), que serve de referência nos Estados Unidos, subia 1.7% para 68,59 dólares o barril.

O ouro, por se lado, valorizava 0,6% para 1.803,08 dólares a onça.