Bolsas europeias negoceiam no vermelho aguardando dados sobre emprego nos EUA

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Julho, 2023 • 09:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As bolsas europeias estão a negociar no vermelho, com os investidores atentos a novos dados sobre o emprego nos Estados Unidos.

Pelas 08:10 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 caía 2,34% para 447,22 pontos, com Londres a perder 2,17%, Paris a recuar 0,27%, Frankfurt a afundar 2,57%, Madrid a ceder 2,12%, Milão a cair 2,53% e Lisboa a ganhar uns ligeiros 0,003%.

Na quinta-feira, Nova Iorque encerrou em baixa, com os investidores a recearem que os bons números do emprego nos Estados Unidos leve a Reserva Federal (Fed) a subir a taxa de juro de referência.

O índice Dow Jones Industrial caiu 1,07%, o S&P500 recuou 0,79% e o tecnológico Nasdaq cedeu 0,82%.

Ações caíram na Ásia, enquanto os investidores esperam pelos dados de emprego nos Estados Unidos para avaliar se haverá mais aumentos de juros por parte da Reserva Federal norte-americana.

"Os EUA podem não ver um arrefecimento imediato no mercado de trabalho e a Fed precisará de manter as taxas de juros mais altas por mais tempo para conter a inflação", disse Stuart Paul, economista da Bloomberg.

Os investidores também estarão atentos a qualquer decisão sobre o estímulo económico do governo chinês, após o primeiro-ministro Li Qiang ter prometido "não poupar tempo" na implementação de uma série de políticas direcionadas para fortalecer a recuperação económica do país.

Na área cambial, o euro registou poucas oscilações, cotando-se a 1,0891 dólares.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos, por sua vez, também se manteve estável nos 4,03%, enquanto o barril de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu 0,5% para 72,16 dólares e o preço do ouro valorizou 0,1% para 1.913,10 dólares a onça.