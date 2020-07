Bolsas europeias negoceiam no vermelho, apesar de crescimento do PIB chinês

As bolsa europeias estão esta quinta-feira a negociar no vermelho, apesar de se ter sabido que o Produto Interno Bruto chinês (PIB) registou o primeiro crescimento, de 3,2% no segundo trimestre, em termos homólogos, depois do confinamento, devido à pandemia da covi-19.

Pelas 08:15 em Lisboa, o índice euro stoxx 600 caía 0,69%, para 371,37 pontos, com Londres a recuar 0,535%, Paris a cair 0,47%, Frankfurt a perder 0,70% e Milão a quebrar 0,32%.

Na quarta-feira, Nova Iorque e as praças europeias encerraram em alta, com os mercados animados com notícias sobre o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus, apesar do aumento de surtos da pandemia em diversos países do mundo, incluindo a Europa e os Estados Unidos, que faz recear a possibilidade de se recuar nas medidas de reabertura das economias, segundo os analistas.

Os investidores estão hoje atentos à reunião do Banco Central Europeu (BCE), que discutirá a política monetária da zona euro, afastando os analistas a possibilidade de a entidade aprovar novas medidas, devendo esperar para ver os efeitos dos estímulos aprovados.

As praças europeias estão a seguir o movimento das principais bolsas asiáticas que fecharam no vermelho, apesar de ter sido conhecido o crescimento do PIB chinês no segundo trimestre deste ano, a primeira economia a recuperar da contração registada por causa da pandemia da covid-19.

O crescimento do PIB chinês ultrapassou as estimativas dos analistas da agência financeira Bloomberg, que esperavam um crescimento de 2,4%.

Os analistas, por outro lado, afastam a possibilidade de o BCE aprovar novas medidas, devendo esperar para ver os efeitos dos estímulos que aprovou.

A reunião do BCE precede o Conselho Europeu, que vai juntar os líderes da União Europeia (UE) na sexta-feira e no sábado para negociar um programa de recuperação após a crise causada pela pandemia de covid-19.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse na semana passada, em entrevista ao Financial Times, que a entidade monetária aprovou muitas medidas que foram efetivas, sugerindo que agora quer esperar para ver o seu efeito.

O preço do barril de petróleo, por sua vez, que serve de referência na Europa, caía 0,53%, para 43,58 dólares.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou em alta, com os investidores entusiasmados com os resultados trimestrais do Goldman Sachs e tranquilizados por um anúncio da biotecnológica Moderna sobre o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus.

O índice Dow Jones Industrial Average registou a sua quarta subida consecutiva, desta vez de 0,85%, para os 26.870,10 pontos.

Por sua vez, o tecnológico Nasdaq valorizou 0,59%, para os 10.550,49 pontos e o alargado S&P 500 ganhou 0,91%, para os 3.226,56 pontos.