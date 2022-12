Bolsas europeias negoceiam no vermelho na última sessão do ano

© EPA

As bolsas europeias estão esta sexta-feira a cair, no dia em que encerram o pior ano em mais de uma década e depois do otimismo verificado nas praças asiáticas e em Nova Iorque.

Pelas 08:15 horas em Lisboa, o Stoxx Europe 600 recuava 0,41% para 428,54 pontos, com Londres a perder 0,40%, Paris a cair 0,57%, Frankfurt a ceder 0,56%, Madrid a cair 0,63% e Milão a recuar 0,26%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta a penúltima sessão de um ano muito mau para o mercado acionista, com o índice Dow Jones Industrial a ganhar 1,05%, o tecnológico Nasdaq a progredir 2,59% e o S&P 500 a avançar 1,75%.

Hoje, as ações das tecnológicas estão a liderar a queda do índice Stoxx Europe 600, com todos os setores da indústria no vermelho.

O dólar depreciou-se em relação à sessão anterior para negociar estável, os rendimentos do Tesouro norte-americano a 10 anos subiram um pouco e o iene recuperou quando o Banco do Japão divulgou um terceiro dia, sem precedentes, de compras de títulos não programadas, segundo a agência financeira Bloomberg.

Noutros mercados, o petróleo valorizou-se, após três dias de quedas consecutivas, devido às preocupações com o aumento dos stokes de petróleo, bem como aos receios de que o aumento das infeções por Covid-19 na China desacelere a procura num dos principais importadores de petróleo do mundo.