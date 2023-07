Bolsas europeias negoceiam no vermelho no dia seguinte ao feriado nos EUA

© Pixabay

As bolsas europeias estão a negociar no vermelho, num dia que se conhecerá a ata da última reunião da Reserva Federal norte-americana e em que Wall Street volta abrir depois do feriado do Dia da Independência.

Pelas 08:08 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 caía 0,50% para 458,98 pontos, com Londres a perder 0,10%, Paris a recuar 0,44%, Frankfurt a cair 0,26%, Madrid a afundar 0,58%, Milão a descer 0,21% e Lisboa a perder 0,26%.

Os investidores estão a reagir ao abrandamento da indústria de serviços na China, que está a minar o "apetite" por ações, segundo a agência financeira Bloomberg.

Charu Xanana, estratega de mercado da Saxo Capital Markets sobre o setor dos serviços na China, comentando este indicador disse que a situação "traz de volta o foco na desaceleração do crescimento [na China] e no recente aumento da ansiedade [sobre a] geopolítica".

Além disso, os investidores estarão a aguardar a saída dos números, esta semana, dos novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos e outros dados sobre o mercado laboral norte-americano, bem como o discurso, na sexta-feira, da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que fala num evento em França.

Na área cambial, o euro negociava-se sem grandes oscilações, cotando-se a 1,0879 dólares.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americanas a 10 anos também variou pouco, situando-se nos 3,86%, enquanto que o preço do barril de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) se cotava a70,96 dólares.