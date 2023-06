Bolsas europeias negoceiam no vermelho num dia sem grandes referências macroeconómicas

Bolsa de Paris © EPA

As bolsas europeias estão nesta terça-feira a negociar no vermelho, a seguir a tendência das homólogas asiáticas e num dia sem grandes referências macroeconómicos, depois de Wall Street ter encerrado em baixa.

Pelas 8.15 horas em Lisboa, o índice STX Europe 600 perdia 0,48% para 459,93 pontos, com Londres a recuar 0,15%, Paris a perder 0,22%, Frankfurt a quebrar 19%, Madrid a afundar 0,27%, Milão a descer 0,78% e Lisboa em queda de 0,48%.

Na segunda-feira Wall Street terminou a sessão no vermelho, arrastada pela desilusão com uma novidade da Apple e pela queixa da entidade reguladora bolsista (SEC, na sigla em Inglês) contra a principal plataforma de moedas digitais.

O grupo tecnológico Apple apresentou a sua aposta na realidade virtual, através da Apple vision Pro, um conjunto de óculos e auriculares de realidade mista, com o qual os utilizadores podem experimentar a realidade virtual e a realidade aumentada.

Na sessão de segunda-feira, o índice Dow Jones Industrial acabou por recuar 0,59%, o S&P 500 por perder 0,20% e o tecnológico Nasdaq por descer 0,09%.

Os investidores estão também a reagir às declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que garantiu que as taxas de juro vão continuar a subir enquanto a inflação for elevada e que os efeitos da mudança de política monetária se começam a fazer sentir.

Na sessão de hoje haverá poucos indicadores macroeconómicos, estando os investidores à espera da divulgação das encomendas às fábricas alemãs e as vendas a retalho da zona euro.

Entretanto, o Banco Mundial publica as suas previsões económicas mundiais.

"A mente de muitos investidores já está focada nas reuniões que se realizarão nas próximas semanas pelos comités de política monetária dos principais bancos centrais ocidentais, que deverão esclarecer quais serão os seus próximos movimentos de taxas de juro, algo que ajudará os agentes do mercado a redesenhar as suas estratégias de investimento a médio prazo", disseram analistas à agência Efe.

O petróleo Brent, que serve de referência na Europa, por sua vez, caiu 0,98% para 75,96 dólares, com os investidores a ponderarem sobre o nível da oferta e da procura, após a promessa da Arábia Saudita fazer cortes adicionais na oferta.