Bolsas europeias negoceiam no vermelho olhando para China e Fed norte-americana

As bolsas europeias negoceiam esta quarta-feira no vermelho entre preocupações com a China e com a hipótese da Fed norte-americana manter as taxas de juros em níveis mais altos durante mais tempo para controlar a inflação.

Pelas 8.07 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 recuava 0,93% para 455,57 pontos, com Londres a cair 1,57%, Paris a recuar 0,13%, Frankfurt a ceder 0,86%, Madrid a perder 0,87% Lisboa a descer 0,05%, à exceção de Milão que valorizava 0,57%.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou também no vermelho, com o índice Dow Jones Industrial a cair 1,02% para 34.946,4 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdia 1,10% para 15.037,7 pontos e o S&P 500 recuava 1,16% para 4.437,9 pontos.

Além do indicador das vendas a retalho nos Estados Unidos que foi conhecido na terça-feira, as declarações do presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, que disse que apesar da inflação estar a cair, "ainda está muito alta", avivaram a possibilidade de as taxas de juro por parte da Reserva Federal se manterem em níveis elevados e durante mais tempo, segundo a agência de notícias financeiras Bloomberg.

Os investidores aguardam agora pela divulgação das atas da reunião de política da Fed norte-americana referente a julho, enquanto procuram por mais sinais sobre a política monetária do Banco da Inglaterra, país que anunciará a sua taxa de inflação, além de estarem atentos ao índice de preços no consumidor na zona euro que será igualmente conhecido esta semana.