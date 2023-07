Bolsas europeias negociam mistas à espera da subida das taxas de juro do BCE

© CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

As bolsas europeias estão esta quinta-feira a negociar mistas, esperando que as taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) subam, depois na quarta-feira a Fed norte-americana ter subido também as suas taxas de referência em 25 pontos base.

Pelas 8:07 em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 caía 0,68% para 461,31 pontos, com Londres a recuar 0,19%, Frankfurt a perder 0,49%, Lisboa a quebrar 0,61%, enquanto Paris subia 0,45%, Madrid ganhava 0,85%, Milão avançava 0,05%.

Na quarta-feira, Wall Street encerrou mista e pouco sensível à subida da taxa de juro de referência da Reserva Fderal (Fed), que já tinha sido muito antecipada pelos investidores.

O índice Dow Jones Industrial avançou 0,23%, na que foi a sua 13.ª sessão consecutiva a fechar em alta, e o que aconteceu pela primeira vez desde há 36 anos.

O tecnológico Nasdaq, por seu turno, cedeu 0,12% e o S&P 500 ficou praticamente estável, ao recuar 0,02%.

A evolução da sessão bolsista de hoje está pendente da subida de 25 pontos-base da taxas de juro do BCE, depois de na véspera a Fed norte-americana ter subido na mesma proporção as suas taxas de juro e da bateria de resultados de empresas, bem como dos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos que serão anunciados.

Além da decisão sobre a subida das taxas de juro por parte do BCE, também será hoje divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano e haverá na sexta-feira a decisão sobre o aumento das taxas de juro do Banco do Japão.

Na área cambial, o euro alterou-se pouco, cotando-se a 1,1095 dólares.

O iene japonês foi pouco alterado em 140,18 por dólar

O rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos, por sua vez, caiu um ponto base para 3,85%, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu 0,9%, para 79,52 dólares o barril e o ouro valorizou-se 0,2%, para 1.975,84 dólares a onça.