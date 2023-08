Bolsas europeias no vermelho com China e juros altos a minarem confiança

© EPA

As bolsas europeias estão esta sexta-feira a negociar no vermelho, com os investidores preocupados com a economia chinesa, bem como com as taxas de juros mais altas que o esperado e que estão a minar a confiança nos mercados.

Pelas 8.08 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 recuava 0,9% para 451,19 pontos, com Londres a cair 0,63%, Paris a perder 0,46%, Frankfurte a deslizar 0,71%, Madrid a cair 0,7%, Milão a afundar 1,03% e Lisboa a quebrar 0,18%.

Na quinta-feira, Wall Street fechou em baixa, pela terceira sessão consecutiva, com a subida dos rendimentos obrigacionistas a manter a pressão sobre as cotações.

O índice Dow Jones Industrial perdeu 0,84%, enquanto o S&P500 caiu 0,78% e o tecnológico Nasdaq quebrou 1,17%.

"Temos muita incerteza sobre a economia chinesa", disse Hebe Chen, analista da IG Markets, na Bloomberg Television, explicando ainda que "o mercado está agora numa encruzilhada sobre se podemos ou não continuar a falar sobre a história da recuperação da economia chinesa ou devemos mudar a narrativa para uma China a desacelerar ou mesmo entrar em recessão".

Os investidores estão hoje atentos à inflação na zona euro.

Na área cambial, o euro manteve-se praticamente inalterado em 1,0879 dólares e no âmbito do mercado obrigacionista, o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano no prazo dos 10 anos, caiu quatro pontos-base para 4,24%, enquanto o preço do ouro subiu 0,2% para 1.892,83 dólares a onça.