Bolsas Europeias no vermelho com receios da variante delta

As bolsas europeias estão esta terça-feira a negociar no vermelho, receosas face ao impacto negativo da variante delta do novo coronavírus sobre a economia global, apesar de na segunda-feira, em Nova Iorque, se terem batido novos recordes.

Pelas 08:14 (hora de Lisboa), o Euro Stoxx 600 recuava 0,50% para 473,24 pontos, com Londres cair 0,90%, Paris a recuar 0,64%, Frankfurt a perder 0,32%, Madrid a descer 0,81% e Milão a quebrar 0,76%.

Os investidores continuam receosos de que a expansão da variante delta trave a recuperação da economia, disseram analistas à agência financeira Bloomberg, possibilidade que na segunda-feira se acentuou com a divulgação de dados dececionantes sobre a produção industrial e as vendas a retalho na China.

As tensões geopolíticas e os desenvolvimentos sobre a situação no Afeganistão merecerão também a atenção dos investidores, salientaram.

Na zona do euro, os investidores aguardam também pela divulgação da segunda estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) referente ao segundo trimestre deste ano.

O rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos, por sua vez, caiu três pontos base para 1,24%, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) recuou 0,2% para 67,16 dólares o barril e o ouro valorizou 0,3% para 1.792,22 dólares a onça.