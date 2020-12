Bolsas europeias recuperam de sessão negativa de segunda-feira

© Fotografia: EPA/SIMELA PANTZARTZI

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Dezembro, 2020 • 09:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Hoje, pelas 08:50, o Euroxtoxx 600 seguia em alta de 1,11% para 390,93 pontos.

As bolsas europeias seguiam a negociar entre os ganhos de 1,30% de Paris, 1,27% de Frankfurt, 1,26% de Madrid, 1,22% de Milão e os de 0,23% de Londres.

Em Lisboa, o PSI20 seguia a avançar 0,74% para 4.692,76 pontos.

As praças europeias estão hoje mais otimistas, depois da aprovação do novo pacote de estímulos de 900 mil milhões de dólares nos EUA e dos avanços para uma campanha europeia de vacinação, depois da autoridade europeia responsável pelos medicamentos ter dado 'luz verde' à distribuição de uma vacina na União Europeia.

A bolsa nova-iorquina encerrou a sessão de segunda-feira com o principal indicador, o Dow Jones a ganhar 37,40 pontos, até às 30.216,45 unidades, impulsionada pelos ganhos, por exemplo, da Goldman Sachs (6,13%), a Nike (4,91%) e a JPMorgan (3,75%). Em terreno negativo estiveram a Intel (-2,31%), a IBM (-1,95%) e a Coca-Cola (-1,73%).

Já o Standard & Poor's 500 (S&P 500) recuou 0,39% até às 3.694,92 unidades, enquanto o índice Nasdaq, que agrega as principais tecnológicas, também acabou a sessão de hoje a perder 0,10%, situando-se agora nas 12.742,52 unidades.

Os investidores mantêm-se hoje atentos à reta final das negociações sobre o Brexit.

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu hoje com uma queda de 2,02% no mercado de futuros de Londres para se situar abaixo dos 50 dólares, nos 49,88 dólares.