Bolsas europeias seguem a negociar sem tendência definida

As bolsas europeias seguem sem tendência definida, com o petróleo em queda ligeira, depois dos fortes ganhos das últimas sessões e os investidores otimistas com o abrandamento dos novos casos de infeção a nível mundial.

Pelas 09:00, o índice que agrupa as principais cotadas europeias, o Eurostoxx 600 seguia em ligeira alta de 0,17% para 410,94 pontos.

Os principais mercados europeus oscilavam entre os ganhos de Londres de 0,8% e de 0,07% de Paris e as perdas de 0,21% de Frankfurt e de 0,18% de Madrid.

Em Lisboa, o PSI20 seguia a valorizar-se 0,52% para 4.865,29 pontos.

A bolsa nova-iorquina encerrou com variações divergentes e mínimas dos principais índices, mas suficientes para mais um máximo do Nasdaq, enquanto os investidores acompanham as negociações sobre os estímulos económicos, que decorrem em Washington, com o Dow Jones a ceder 0,03%, para os 31.375,83 pontos, e o alargado S&P500 a recuar 0,11%, para os 3.911,24.

Já o tecnológico Nasdaq avançou 0,14% para as 14.007,70 unidades, o suficiente para estabelecer um novo máximo histórico.

As discussões sobre o novo plano de estímulos apresentado pelo Presidente Joe Biden, no montante de 1,9 biliões (milhão de milhões) de dólares (1,6 biliões de euros), prosseguem hoje no Congresso.

Nos mercados asiáticos, Xangai fechou com ganhos de 1,45%, enquanto Hong Kong avançou 1,68 % e o Nikkei de Tóquio subia 0,19%.

No mercado de matérias-primas, o preço de crude Brent, de referência na Europa, caía ligeiramente, 0,28 %, para os 61,05 dólares, depois das fortes subidas das últimas sessões.

Os juros da dívida portuguesa estavam hoje a subir a dois, cinco e 10 anos face a terça-feira.