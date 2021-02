Bolsas europeias seguem em alta animadas com otimismo nos EUA e valorização do petróleo

Mercados aguardam decisão do BCE

Cerca das 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 valorizava-se 0,33%, para 410,90 pontos.

Milão avançava 0,99%, Paris subia 0,56% e Frankfurt 0,43%, enquanto Londres avançava 0,35% e Madrid 0,18%.

A secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, disse no domingo que os EUA poderão recuperar o pleno emprego no próximo ano se o Congresso aprovar o pacote de estímulos do presidente Joe Biden.

Na Ásia, os principais mercados mantiveram a tendência altista do fecho de Wall Street, com o Nikkei (Tóquio) a fechar com uma forte subida de 2,12%, máximos de 30 anos, com as expectativas sobre os novos estímulos económicos nos Estados Unidos.

Hong Kong também subia 0,06 e Xangai 1,24%.

Já hoje, o departamento de estatísticas alemão divulgou que a produção industrial no país caiu 8,5% em 2020, face a 2019.

O barril de petróleo Brent, de referência na Europa, seguia a negociar em alta, nos 60,12 dólares, acima dos 60 dólares pela primeira vez em mais de um ano.

O euro seguia a valer 1,2029 dólares.