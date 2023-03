Bolsas europeias seguem em alta com investidores a analisar meta do PIB chinês

© Daniel ROLAND/AFP

As bolsas europeias estão esta manhã a negociar em terreno positivo, com os investidores a analisar o crescimento da China cuja meta foi fixada em 5% para este ano.

Pelas 08h10 horas em Lisboa, o índice stoxx europe 600 subia 1,24% para 461,17 pontos, com Londres a subir 1,28%, Paris a ganhar 0,46%, Frankfurt a avançar 1,64%, Madrid a valorizar 1,47% e Milão a subir 1,56%.

Na sexta-feira, Wall Street encerrou em alta, influência ainda pela recuperação técnica e também graças a investidores que estavam a apostar que o ciclo de política monetária duraria até ao verão.

O índice Dow Jones Industrial ganhou 1,17%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,97% e o S&P500 progrediu 1,61%.

No radar dos investidores destacam-se hoje, apenas, o índice Sentix da zona do euro relativo a março e os dados das vendas a retalho de janeiro deste ano, indica a agência EFE.

As ações europeias estão em alta, tendo seguido o comportamento das bolsas asiáticas, comportamento que está a ser condicionado pela "recuperação moderada" do objetivo de crescimento da China em 5% no final deste ano, segundo a agência financeira Bloomberg.

No mercado cambial, o euro manteve-se praticamente estagnado em 1,0638 dólares, enquanto o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos caiu um ponto base para 3,94%.

O preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,6%, para 79,17 dólares o barril, ao passo que o ouro desvalorizou 0,2%, para 1.853,39 dólares a onça.