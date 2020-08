Bolsas europeias seguem mistas após novo máximo do S&P500 e à espera da Fed

As bolsas europeias seguiam mistas, após o novo máximo histórico conseguido pelo S&P500, com os investidores a aguardarem pela reunião da Reserva Federal esta semana.

Pelas 09:00, o Eurostoxx 600 seguia a avançar 0,22% para 370.49 pontos.

Frankfurt seguia a avançar 0,27%, Milão 0,20% e Madrid 0,17%, enquanto Londres recuava 0,28% e Paris 0,06%.

Em Lisboa, o PSI20 recuava 0,21% para 4.372,62 pontos.

O presidente do banco central, Jerome Powell vai discursar na quinta-feira sobre a revisão do quadro de política monetária da Fed.

Os investidores mantêm-se otimistas perante o desenvolvimento de novos tratamentos e vacinas contra a covid-19, mas ao mesmo tempo preocupados com as dificuldades de alguns países em travar a pandemia, com consequentes impactos económicos devido às medidas adotadas pelos governos.

Na terça-feira, em Wall Street, o índice S&P 500 subiu 0,36%, para o máximo histórico de 3.443,62 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,76% atingindo um novo recorde nos 11.466,47 pontos. O Dow Jones, por seu turno, caiu 0,21%.

Entre os mercados asiáticos, Tóquio caiu 0,03%, Xangai 1,13% e Hong Kong recuava de forma ligeira.

O euro seguia a avançar 1,181 dólares, enquanto o barril de petróleo Brent, de referência na Europa ganhava 0,45% para os 46,05 dólares.

Os investidores estarão também atentos hoje à publicação dos pedidos de bens duradouros de julho nos EUA.