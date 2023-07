Bolsas europeias seguem mistas com Lisboa em terreno positivo

© CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

As bolsas europeias seguiam esta sexta-feira mistas, com Londres, Madrid e Lisboa em terreno positivo, um dia depois do Banco Central Europeu (BCE) ter subido novamente as taxas de juro.

Pelas 8:15, a bolsa de Milão (FTSE MIB) perdia 0,15%, o índice Stoxx 600 cedia 0,31%, Paris (CAC 40) derrapava 0,33% e Frankfurt (DAX) 0,35%.

Em sentido inverso, o PSI, principal índice da bolsa portuguesa, seguia a ganhar 0,26% para 6.204,77 pontos, com Madrid (IBEX 35) a valorizar 0,23% e Londres (FTSE 100) 0,16%.

Na quinta-feira, o BCE anunciou uma nova subida das três taxas de juro diretoras em 25 pontos base, tal como na reunião anterior, igualando a taxa dos depósitos mais elevada de sempre.

A presidente da instituição, Christine Lagarde, disse que o BCE irá ter uma "atitude aberta" em relação às próximas decisões sobre as taxas de juros, argumentando que tudo irá depender dos dados económicos.

A bolsa de Tóquio fechou hoje em baixa, com o principal índice, o Nikkei, a perder 0,4%, para 32.759,23 pontos.

O segundo indicador, o Topix, desceu 0,2% para 2.290,61 pontos.

Na véspera, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, o que impediu o índice industrial Dow Jones de bater o recorde de sessões consecutivas a fechar em alta, depois de ter igualado na quarta-feira, o de 13, datado de 1987.

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em setembro, e que é referência para a Europa, encerrou na quinta-feira nos 84,24 dólares, uma subida de 1,59%.