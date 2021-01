Bolsas europeias seguem positivas a beneficiar do otimismo do mercado de Wall Street

Índice alemão DAX. EPA/MAXIMILIAN VON LACHNER © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Janeiro, 2021 • 10:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As bolsas europeias seguiam a negociar positivas, a beneficiarem dos máximos históricos alcançados no mercado de Wall Street na quinta-feira.

Esta sexta-feira, pelas 08:50, o Eurostoxx 600 seguia em alta de 0,65% para 411,14 pontos, com Londres a avançar 0,25%, Paris 0,53%, Madrid 0,54% e Frankfurt e Madrid 1,13%.

Os três principais índices de Wall Street fecharam na quinta-feira em níveis inéditos, com o Dow Jones Industrial Average em alta de 0,69%, para os 31.041,13 pontos, no que é o seu segundo recorde no que vai do ano.

Também em máximos históricos fecharam o tecnológico Nasdaq depois de valorizar-se 2,56%, para as 13.067,48 unidades, e o alargado S&P500, após ganhar 1,48%, para as 3.803,79.

Nos mercados asiáticos, o otimismo também lidera, com a bolsa de Tóquio a subir hoje 2,36%, no fecho, para se cotar acima dos 28 mil pontos, pela primeira vez em mais de 30 anos, na sequência da confirmação de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos.

O mercado está também a aproveitar a subida de 0,75% do barril de petróleo Brent, de referência na Europa, para os 54,8 dólares, assim como a subida dos futuros norte-americanos.

O euro seguia a negociar nos 1,223 dólares.

Hoje, os investidores estarão pendentes dos dados relativos ao desemprego na zona euro e nos EUA.