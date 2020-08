Bolsas europeias seguem sem tendência definida após PIB do Japão

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,28% para 368,98 pontos.

As bolsas de Londres, Frankfurt e Paris subiam 0,09%, 0,16% e 0,33%, respetivamente, enquanto Milão e Londres caiam 0,22% e 0,77%.

A bolsa de Lisboa seguia também no vermelho, depois de ter aberto em ligeira alta, a cair 0,04% para 4.436,92 pontos.

O PIB do Japão caiu 7,8% entre abril e junho, em relação ao trimestre anterior, e 27,8% em termos anuais, a maior queda desde que há registos, anunciou hoje o Governo nipónico.

A contração no segundo trimestre do ano segue-se a uma redução de 0,6% entre janeiro e março, quando a terceira maior economia do mundo entrou em recessão técnica, devido à pandemia de covid-19.

Após a divulgação deste indicador, a bolsa de Tóquio abriu a perder 0,36%.

A suspensão de uma reunião para supervisionar a aplicação do acordo comercial subscrito entre os Estados Unidos e a China no início deste ano também não agradou aos investidores, assim como as ameaças reiteradas do Presidente norte-americano, Donald Trump, contra a Tik Tok e o Alibaba.

O vice-primeiro ministro chinês Liu He deveria ter realizado uma videoconferência com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro Steven Mnuchin no fim de semana, mas a reunião foi adiada indefinidamente, de acordo com fontes citadas pela agência financeira Bloomberg.

Além disto, os investidores mantêm-se preocupados com os novos aumentos de casos de covid-19 por todo o mundo.

No petróleo, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 0,83% para 42,36 dólares, enquanto o Brent, transacionado em Londres, avança 0,69% para 45,11 dólares.

O euro, por seu turno, segue a valorizar 0,10% para os 1,1854 dólares.