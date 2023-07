Bolsas europeias sem rumo à espera da decisão da Fed sobre as taxas de juro

© CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

As bolsas europeias estão esta quarta-feira a negociar mistas, com os investidores atentos à pressão do nível dos preços do petróleo e a uma expectável subida das taxas de juro pela Reserva Federal norte-americana.

Pelas 8:26 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 caía 0,08% para 467,33 pontos, com Londres a quebrar 0,06%, Frankfurt a descer 0,06%, Paris a subir 1,08%, Madrid a ganhar 0,26%, Milão a valorizar-se 0,30% e Lisboa a avançar 0,66%.

Analistas citados pela agência Efe acreditam que a Fed norte-americana deverá anunciar uma nova subida das taxas de juro, com o mercado a apostar em 0,25 pontos percentuais, depois da pausa de junho.

Os mercados esperam, assim, que o banco central norte-americano anuncie hoje uma subida das taxas em um quarto de ponto, para um intervalo entre 5,25% a 5,50%, ultrapassando os níveis de 2007.

Os membros da Fed defendem a necessidade de manter uma política monetária restritiva em relação à persistência de uma inflação elevada, apesar das descidas registadas, mas não suficientes, segundo a "pool" de economistas citados pela agência financeira Bloomberg, e face a um mercado de trabalho robusto.

Na terça-feira, a bolsa em Wall Street encerrou em alta, com o índice Dow Jones a somar 12 sessões consecutivas de ganhos.

O índice Dow Jones Industrial avançou 0,08%, o S&P500 progrediu 0,28% e o tecnológico Nasdaq ganhou 0,61%.

Os mercados monetários já contabilizaram uma subida de um quarto de ponto percentual nas taxas de juro por parte da Fed, após a pausa do mês passado, salienta a Bloomberg.

No entanto, o foco real está no que vem depois disto, com as pressões inflacionistas a permanecerem "bem acima" da meta da Reserva Federal - e a possibilidade de ressurgimento da inflação - juntamente com um mercado de trabalho robusto, pelo que há espaço para os decisores adotarem políticas monetárias mais duras.