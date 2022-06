Bolsas na Europa negoceiam positivas depois das perdas das últimas sessões

© Spencer Platt/Getty Images/AFP

As bolsas europeias negoceiam esta terça-feira em alta, à exceção de Paris, que cai 0,09%, recuperando depois de três sessões consecutivas em baixa pressionadas pela inflação, aperto da política monetária e perspetivas de recessão.

Pelas 08:23 (hora de Lisboa), o Stoxx Europe 600 subia 0,84% para 395,30 pontos, com Londres a recuperar 0,79%, Frankfurt a subir 0,52%, Madrid a ganhar 0,99%, Milão a avançar 0,83%, mas Paris a cair 0,09%.

Na segunda-feira, o mercado em Wall Street encerrou a sessão com quedas acentuadas, refletindo a evolução negativa da inflação e os receios de que a Reserva Federal (Fed) possa subir as taxas de mais acentuadamente do que o antecipado.

O Dow Jones caiu 2,79% para 30.516,74 pontos e o Nasdaq afundou 4,68% para 10.809,23 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 perdeu 3,88% para 3.749,47 pontos.

Esta tendência de queda foi 'transferida' hoje de manhã para a Ásia, mas, apesar disso, alguns mercados como Xangai e Hong Kong conseguiram terminar a sessão em terreno positivo.

A inflação mais alta, alimentada por interrupções na cadeia de fornecimento e o aumento das matérias-primas, além da luta contra a covid-19 na China e a guerra na Ucrânia, estão a perturbar as expectativas dos investidores, segundo a agência Bloomberg.

A grande questão para os analistas da Bloomberg é se a Fed e outros grandes bancos centrais poderão conduzir as suas economias à recessão à medida que têm uma política monetária mais restritiva.

A nível cambial, o euro transacionava-se a 1.044 dólares, valorizando-se 0,3%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos caíu sete pontos base para 3,29%.

O petróleo Brent, referência na Europa, subiu 0,6%, para 123,05 dólares o barril, ao passo que o preço do ouro subiu 0,6% para 1.830,10 dólares.