China trava entrada em bolsa da Ant Group de Jack Ma

Jack Ma

A oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) da Ant Group, avaliada em 37 mil milhões de dólares (cerca de 31,7 mil milhões de euros no câmbio atual), foi suspensa pelos reguladores chineses. Esta decisão surge, de acordo com o Financial Times (FT), algumas horas depois de os reguladores terem chamado Jack Ma - fundador - e elementos da administração da empresa para entrevistas.

A maior fintech chinesa (anteriormente conhecida como Ant Financial e que detém plataformas de pagamento como o Alipay) tinha previsto estrear em bolsa na próxima quinta-feira tanto na praça de Xangai como na de Hong Kong. Em comunicado, citado pelo jornal económico britânico, a bolsa de Xangai sustentou que Jack Ma foi entrevistado devido a questões de regulação, sendo que houve "outras grandes questões" abordadas, incluindo mudanças "no ambiente regulatório" das fintech.

"Este evento relevante pode fazer com que a empresa não consiga cumprir com as condições para emitir e ser listada ou com os requisitos de divulgação de informação", indicou ainda a bolsa.

A tecnológica fundada por Jack Ma confirmou, em comunicado à bolsa de valores de Hong Kong, que a operação estava suspensa. Em causa estão questões relacionadas como os requisitos para entrar no mercado de capitais. A Ant indica que: "poderemos não cumprir com as qualificações de listagem ou exigências de obrigações de informação devido a questões relacionadas com a entrevista regulatória do nosso controlador final, o nosso chairman executivo e o nosso CEO

pelos reguladores relevantes e às recentes mudanças no ambiente regulatório das fintech".

A imprensa internacional já tinha noticiado que Jack Ma, bem como Eric Jing (chairman) e Simon Hu (CEO), foram nesta segunda-feira chamados pelo Banco Popular da China, bem como pelos reguladores da banca e dos mercados financeiros. O FT acrescenta que estes pedidos surgiram depois de Jack Ma ter criticado os bancos estatais chineses, numa conferência da área financeira, que teve lugar no final de outubro em Xangai.

Na altura, o fundador da gigante Alibaba sugeriu que os grandes bancos tinham uma "mentalidade de loja de penhores" e que a Ant Group estava a desempenhar um papel importante na conceção de crédito tanto a singulares como a empresas inovadoras, mas com poucos colaterais para dar, indica o jornal.