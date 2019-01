Chumbo do acordo do brexit deverá ter “pouco impacto nos mercados”

Os analistas e investidores já esperavam que o acordo alcançado entre o governo de Theresa May e a Comissão Europeia não passasse na Câmara dos Comuns. E essa expectativa deverá limitar as reações das bolsas e da libra à que resultou numa derrota pesada para a primeira-ministra britânica. O parlamento britânico rejeitou o acordo com 432 votos a favor e 202 contra.

“Para os mercados, pensamos que o desfecho deverá ter um impacto relativamente pequeno”, referem os economistas do RBC Capital Markets, numa nota a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Detalham que “a reação da libra foi relativamente pequena. Caiu para 1,27 dólares na contagem decrescente para a votação antes de recuperar no rescaldo imediato”.

Os especialistas do banco dizem esperar uma reação moderada no mercado de dívida britânica esta quarta-feira. “Afinal de contas, este desfecho era o mais provável”, constata o RBC Capital Markets. Realçam que “apesar da magnitude da derrota importar, o resultado alcançado aparenta ser de dimensão suficiente para manter os mercados na expectativa de uma nova derrota quando chegar uma segunda votação”.

Os economistas do banco defendem que o grande impacto no mercado acontecer “quando tiver de ser seguido um caminho verdadeiramente alternativo que é improvável de se materializar nesta fase”.

No entanto, do lado político surgem alertas. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, avisou que o risco de um brexit desordenado aumentou. E pediu rapidez ao Reino Unido para clarificar as suas intenções.