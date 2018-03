Cinco questões para Mario Draghi em dia de reunião do BCE

A expetativa do mercado é que o Banco Central Europeu (BCE) mantenha a taxa de juro em 0% e que reitere as compras mensais de 30 mil milhões de euros até, pelo menos final de setembro, deste ano. Mas os investidores estarão atentos a pistas que Mario Draghi possa deixar sobre o delicado caminho da retirada dos estímulos. A começar por uma eventual alteração na linguagem e passando pelas questões de diversidade género na comissão executiva do banco central.

A orientação sobre a política monetária vai mudar?

Para controlar as expetativas dos mercados, o BCE deixa as orientações futuras para as medidas de política monetária. Atualmente, o banco central garante que as compras mensais líquidas de ativos são de 30 mil milhões de euros por mês até setembro deste ano, “ou depois disso, se necessário, e em qualquer caso até o Conselho de Governadores observar um ajustamento sustentado do caminho da inflação consistente com o objetivo” de menos, mas perto, de 2%.

O banco central indica também que se a economia der sinais menos positivos pode aumentar o valor das compras mensais e garante que o princípio do ciclo de subida das taxas de juros só começará bem depois do fim do programa de ativos. Alterar algum destes princípios pode levar o mercado a ajustar as expetativas sobre se o BCE vai enveredar por uma política menos expansionistas e causar reações como a subida de juros da dívida ou da cotação do euro, por exemplo.

A expetativa dos economistas que acompanham o BCE diverge. Bancos como o Berenberg antecipam que Draghi não altere o discurso. Já a gestora Pictet admite que o banco central deixe cair a possibilidade de aumentar o programa em valores ou em extensão. Adivinha-se uma luta forte entre os membros do BCE que defendem medidas mais restritivas (os “falcões”) e os que advogam medidas mais expansionistas (as “pombas”).

Eleições italianas e ameaças de guerra comercial têm impacto?

Os falcões no Conselho de Governadores podem concordar com as pombas de que o BCE deve esperar por mais informação sobre os desenvolvimentos após as eleições italianas e a intensificação da ameaça de protecionismo liderada pelos EUA

Os analistas estão divididos sobre quem levará a melhor nesta reunião, se os “falcões” se as “pombas”. Mas os economistas do Berenberg dizem, num relatório, que “os falcões no Conselho de Governadores podem concordar com as pombas de que o BCE deve esperar por mais informação sobre os desenvolvimentos após as eleições italianas e a intensificação da ameaça de protecionismo liderada pelos EUA”.

Mario Draghi poderá ser questionado na conferência de imprensa sobre as potenciais consequências. O Berenberg considera que “ambos os riscos podem resultar numa revisão em baixa do crescimento e, dessa forma, levarem a um ritmo ainda mais lento na normalização da política monetária”.

A subida do euro é preocupante?

A moeda única sobe mais de 3% este ano face ao dólar. Nos últimos 12 meses valoriza já mais de 17%. Nos últimos tempos, responsáveis do BCE têm alertado que variações bruscas na taxa de câmbio poderiam trazer problemas para a economia europeia. O euro negoceia acima de 1,24 dólares, um valor superior ao que serviu de base às últimas estimativas do banco central.

“A taxa de câmbio era uma óbvia fonte de preocupações nos relatos da reunião de janeiro após os comentários do secretário de Estado do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, em Davos”, refere a Pictet numa nota a investidores. No entanto, Frederik Ducrozet, o economista da gestora, espera que “o BCE mantenha a perspetiva de que a transmissão [para a economia] de uma moeda mais forte diminuiu, devido aos fundamentos económicos mais fortes”.

As estimativas para o crescimento e a inflação vão ser alteradas?

Nesta reunião de março, os membros do BCE terão disponíveis projeções mais atualizadas para a evolução da economia da zona euro. Mas, também neste aspeto, não se antecipam grandes revisões. Os economistas do RBC Capital Markets duvidam que “existam grandes alterações – a subida do euro e o aumento dos preços do petróleo irão equilibrar-se no que diz respeito às estimativas para a inflação”. Ainda assim, esta entidade admite que as novas previsões deverão refletir uma maior confiança no enquadramento económico para a zona euro”.

Como Draghi vê a diversidade de género no BCE?

Durante a conferência de imprensa, que coincide com o Dia Internacional da Mulher, espera-se que os jornalistas questionem o presidente Draghi sobre o processo de seleção e, em especial, sobre o problema de género

O substituto de Vítor Constâncio na vice-presidência do BCE está escolhido. O sucessor será o espanhol Luis de Guindos. O Parlamento Europeu tem alertado para a ausência de diversidade de género no banco central, aviso que foi reiterado no parecer não-vinculativo sobre os candidatos à vice-presidência. Dos seis elementos da Comissão Executiva existe apenas uma mulher.

A Pictet considera que “durante a conferência de imprensa, que coincide com o Dia Internacional da Mulher, espera-se que os jornalistas questionem o presidente Draghi sobre o processo de seleção e, em especial, sobre o problema de género” no BCE.