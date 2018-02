Citi: “Estrutura financeira da EDP está desequilibrada”

O Citigroup acredita que a EDP terá de cortar a remuneração aos acionistas devido à sua estrutura financeira, que o banco de investimento considera que está “desequilibrada”. Numa nota citada esta segunda-feira pela Reuters, a analista Antonella Bianchessa baixou a avaliação para as ações da elétrica em 11% para 2,30 euros. E reiterou a recomendação de “vender”.

“Após a intervenção regulatória adversa materialmente, achamos que a estrutura financeira da EDP está desequilibrada, pois a ‘parte’ do grupo, excluindo a EDP Renováveis e EDB-Energias do Brasil, já não apoia autonomamente a grande maioria da dívida (…) e a generosa política de dividendos”, refere a nota, citada pela Reuters.

As menores estimativas para a EDP e as piores perspetivas para a sua estrutura financeira levaram o Citi a baixar a previsão para o dividendo da elétrica para 14 cêntimos por ação. A empresa tem sinalizado uma remuneração de 19 cêntimos. E mesmo um eventual corte do dividendo não seria, segundo o Citigroup, “suficiente para reequilibrar a estrutura financeira do grupo e, na nossa opinião, mais ação será necessária”.

Apesar da nota negativa do Citigroup, as ações da EDP encerraram a sessão desta segunda-feira com uma descida ligeira de 0,04% para 2,799 euros.