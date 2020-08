CMVM afasta OPA sobre a NOS mas minoritários contestam

Os acionistas minoritários da NOS contestam a decisão do regulador da bolsa de não ser necessário o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a operadora de telecomunicações.

A Sonae anunciou na semana passada que chegou a acordo com a empresária angolana Isabel do Santos em promover as diligências necessárias à dissolução da ZOPT, empresa que detém uma participação de 52,15% da NOS.

Depois de adquirir ações da operadora ao BPI e dissolver a ZOPT, a Sonae vai ficar com 33,45% da NOS.

Mas a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) considera que não haverá o dever de lançamento de OPA da Sonae sobre a NOS, uma posição que é contestada pela associação dos minoritários, que ameaça com uma ação, noticia o Jornal de Negócios esta segunda-feira.

O reforço da posição da Sonae na NOS surge na sequência do caso Luanda Leaks e da constituição de Isabel dos Santos como arguida em Angola e Portugal. Os processos levaram ao arresto de bens da filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.

As ações da NOS seguiam a descer 0,23% para 3,532 euros às 10H50 de Lisboa, enquanto as da Sonae subiam 1% para 0,6075 euros, segundo dados da Euronext Lisbon.