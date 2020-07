CMVM alerta investidores sobre a empresa Create Capital Invest

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta sexta-feira os investidores para a falta de autorização e registo da entidade Create Capital Invest para poder exercer intermediação financeira em Portugal.

“A CMVM alerta para o facto de a entidade CREATE CAPITAL INVEST, detentora do website https://www.createcapitalinvest.com/, não estar autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal”, refere num aviso publicado na sua página na internet.

A comissão esclarece ainda, no aviso, que aquela entidade, “ao contrário do divulgado, não tem qualquer relação” com o intermediário financeiro Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, registado na CMVM.

O regulador alerta os investidores para a necessidade de assegurarem que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer tal atividade em Portugal, consultando para isso a lista de intermediários financeiros autorizados ou de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS), que estão disponíveis no ‘site’.

Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com aquela entidade em Portugal podem contactar a CMVM, acrescenta.