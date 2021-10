CMVM: Jovens investem mais em ações, criptoativos e crowdfunding

Os investidores jovens são mais propensos a fazer investimentos de maior risco, nomeadamente em ações, criptoativos e crowdfunding.

Esta é uma das conclusões do estudo divulgado esta quarta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no evento que marca o arranque da Semana Mundial do Investidor.

Segundo o estudo, "os jovens parecem ter uma tolerância ao risco relativamente maior". "Mesmo que a grande maioria (77,8%) detenha depósitos, uma parte considerável detém produtos mais voláteis como produtos estruturados (3,6% vs. 1,1%), derivados (2,4% vs. 0,4%) e ICO/Crowdfunding (4,8% vs. 2,0%)", adianta uma nota com resultados do inquérito.

Acrescenta que "os jovens escolheriam investir 23% dos 100 000 euros em ações, um produto com mais risco, e 39% em depósitos [esta percentagem é mais baixa quando comparada com o grupo de idade superior]".

Os jovens também procuram mais informação relacionada com o mercado acionista e a legislação, e menos sobre taxas de juro.

De acordo com o estudo, 60% dos jovens procuram informação na Internet - comparando com 43% dos inquiridos não jovens -, 29% junto de amigos e família enquanto 11% não procura informação - comparado com 15% dos inquiridos não jovens.

O inquérito demonstra ainda que os investidores "jovens apresentam menor conhecimento de conceitos menos técnicos como juros simples, risco vs. retorno e divisão equitativa".

O inquérito, que foi realizado entre 2020 e o início de 2021, visou caracterizar o perfil do investidor e do não investidor nacional. A seleção de amostra teve duas fases, sendo que na primeira foram escolhidos aleatoriamente 9 969 participantes, os quais foram inquiridos acerca dos seus comportamentos e atitudes financeiras. Destes 9% eram jovens dos 18-25 anos, dos quais 31% eram investidores. A segunda fase envolveu 2 207 participantes, aos quais foram colocadas questões de literacia financeira. Destes, 6% eram jovens, com idades entre 18 e 25 anos.

A Semana Mundial do Investidor vai decorrer até ao dia 12 de outubro com a realização de dezenas de eventos.