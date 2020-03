CMVM: cotadas devem divulgar “logo que possível” impactos do Covid-19 no negócio

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) informou esta sexta-feira que as empresas cotadas devem “divulgar logo que possível toda a informação relevante sobre os impactos do Covid-19 no seu negócio, situação financeira e desempenho económico”.

A recomendação do supervisor faz parte de um conjunto de medidas anunciadas hoje pela CMVM face à epidemia do coronavírus e o seu impacto nos mercados financeiros e nas empresas cotadas e investidores.

O regulador avisou que também vai “monitorizar constantemente a atuação dos investidores com posições curtas em emitentes nacionais” e “avaliar numa base permanente a possibilidade de introduzir proibições temporárias de constituição ou de reforço de posições curtas sobre ações transacionadas no mercado nacional”.

O supervisor liderado por Gabriela Figueiredo Dias, decidiu também “reforçar as obrigações de reporte de informação à CMVM que seja vital à avaliação das consequências das circunstâncias decorrentes do Covid-19, nomeadamente aumentando a frequência do reporte de algumas obrigações, em especial no âmbito da gestão de ativos, sendo nestes casos requerida informação diária”.

