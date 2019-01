Como funcionam os REIT?

O que são?

Os REIT (sociedades de investimento e gestão imobiliária na designação em português) são sociedades cotadas em bolsa que compram ou desenvolvem projetos de construção e reabilitação para depois arrendar esses imóveis e que distribuem 90% dos lucros obtidos com essa atividade aos acionistas. Além do arrendamento, os imóveis podem ser utilizados para outras formas de exploração económica.

Qual o objetivo?

O governo espera que a criação das SIGI possa animar o mercado de arrendamento. Para os investidores a vantagem é terem uma nova forma de apostar no segmento imobiliários, comprando ações das SIGI.

Quais as obrigações das SIGI?

Na legislação que o governo quer implementar em Portugal, 75% do valor total do ativo deve ser de imóveis destinados a arrendamento ou outras formas de exploração económica. Devem ter 20% do capital disperso em bolsa e não podem ter dívida superior a 60% do valor do ativo.