Bolsas estão a incorporar “risco sério de recessão global”

Nesta que parece uma segunda-feira negra para as bolsas mundiais, há que separar o que está a acontecer com o petróleo, daquilo que se está a viver nos mercados de ações e obrigações.

“O petróleo tem uma dinâmica própria, está a reagir a uma falta de acordo entre a OPEP e a Rússia na semana passada para cortes na produção. A Arábia Saudita aumentou a produção e baixou os preços de referência. A perspetiva é de uma guerra de preços nos próximos meses”, afirma Filipe Garcia, economista da IMF.

Portugal, como é um importador líquido de petróleo, terá uma fatura energética mais baixa. O efeito combinado da queda do preço do crude e da depreciação do dólar acabará por chegar também às bombas de gasolina, beneficiando os consumidores portugueses. O problema, nota Filipe Garcia, é que este é um “efeito positivo dentro de um contexto global muito negativo”.

“O que os mercados nos estão a dizer hoje, em particular de ações e obrigações, é que há um risco sério de recessão global, e sendo global, também chegará a Portugal”.

Prevê-se uma “desaceleração económica muito forte durante este ano por causa do coronavírus, que terá um impacto seriíssimo no turismo, que representa 6% do PIB. Será também um ano muito complicado para a indústria”, antecipa Filipe Garcia.

“Os mercados bolsistas e acionistas estão a descontar o processo recessivo. Há a sensação que os governos não estão ainda a conseguir apresentar medidas que sosseguem as pessoas”.

As bolsas convivem mal com a desconfiança e incerteza, e neste momento com o coronavírus “ninguém consegue dizer se vai passar daqui a dois meses, um ano, etc…Se a situação continuar a complexificar-se e não for contida, os mercados continuarão a incorporá-la nos preços “, sublinha o economista da IMF.

